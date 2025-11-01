Zauberhafte Winterzeit

Von November bis Februar herrscht im Magic Park an den Wochenenden winterliche Zauberzeit. Von Freitag bis Sonntag tauchen tausende Lichter den Freizeitpark in eine märchenhafte Atmosphäre.

Fast alle Fahrattraktionen bleiben auch im Winter geöffnet, Kinder entdecken Märchenwald, Streichelzoo und Zaubertheater, während Eltern bei kostenlosem Glühwein und Kinderpunsch entspannen.

Ein besonderer Auftakt sind die Märchenhaften Schlemmernächte, jeden Samstag im November: Nach dem großen Buffet in der Hexenküche erwartet die Gäste die Ben Jayman Zaubershow im Fabulus-Theater. Anschließend lädt der stimmungsvoll beleuchtete Park dazu ein, selbst aktiv zu werden, Attraktionen zu nutzen und den Winterabend in besonderem Licht zu erleben. Zum Abschluss lockt das Dessertbuffet – ein süßer Höhepunkt für die ganze Familie.

Bis zum 1. Februar immer Fr bis So, in den Ferien auch Mo/Di. Zu den Online-Tickets.