Make or break

Angeleitet von den beiden Choreograf:innen Barry Donkor und Angelina Kinstler können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren im wöchentlichen Tanzprojekt ein halbes Jahr lang Grundkenntnisse im Breaking und Hip Hop erlernen beziehungsweise ihre Fähigkeiten ausbauen. Auch eigene künstlerische Interessen können eingebracht werden und am Ende bei einer Aufführung im Februar 2026 im Brauhauskeller im Theater Bremen auf der Bühne gezeigt werden.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.