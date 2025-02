Male ein Entenporträt von dir

Expand InterDuck Duckomenta

Im Ferienkurs in der Sonderausstellung Duckomenta malen die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren nach einer Vorlage ein Entenbild. Unter Anleitung eines professionellen Künstlers erschafft jedes Kind sein persönliches Meisterwerk. Gemalt wird in Acrylfarben auf Leinwand, so wird die entstandene Enten-Welt zur unvergesslichen Erinnerung. Mit Spaßgarantie!

Die Kinder erwartet eine komplette Künstlerausrüstung, von den Pinseln bis zur Malschürze.

Die Teilnahme kostet pro Vormittag inkl. Material und Ausrüstung 20 Euro pro Kind, 10 Euro pro Geschwisterkind. Die Anmeldung erfolgt auf der Veranstaltungswebseite.