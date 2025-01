Malen mit Hammer und Nagel

× Erweitern © KUBO Ein Bild aus Holz, KUBO

In diesem Ferienkurs gestalten die Teilnehmer:innen ab 9 Jahren ungewöhnliche „Bilder“: Sie sägen sich Holzstücke zu, finden interessante Dinge aus Haushalt und Natur und puzzeln alles zu einem Bild zusammen. Je nach Lust und Laune können die Einzelteile bemalt und dann auf einer Platte befestigt werden. Noch ein Loch gebohrt und das Kunstwerk ist bereit, an die Wand gehängt zu werden. Es können aber auch Objekte entstehen, die in der Luft schweben.

Bitte Handwerkskleidung mitbringen oder direkt anziehen.

Der Kurs findet vom 7. bis 11. April jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Die Gebühr beträgt ab 100 Euro inklusive warmem Mittagessen. Die Anmeldung erfolgt online auf der Website des Kultur- und Bildungsverein Ostertor e.V.