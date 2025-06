Malen statt Streiten

In den Ferien setzen sich Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eine Woche lang künstlerisch mit dem Thema "zum Frieden finden" auseinander. Unter der Anleitung der Malerin Beate Ritter erschaffen die Teilnehmer:innen kleine Kunstwerke und Theaterkulissen oder singen mit Greta Bischoff. Am Ende der Woche werden die Arbeiten in einer kleinen Ausstellung Eltern und Freunden präsentiert. Abgerundet wird die Woche durch ein buntes Angebot an kreativen Aktionen und Bewegungsspielen in der Natur.

Die Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung beträgt 25 Euro nach Anmeldung an sekretariat.st.magni@kirche-bremen.de