Der Autor und Grafiker Dr. Ernst Heerten bietet einen Mal- und Zeichenkurs für Kinder im Küstenmuseum an, der am 23. und 24. März stattfindet. Die Gruppe 1 mit den 4- bis 7-Jährigen geht von 11 bis 13 Uhr und Gruppe 2 mit den 8- bis 12-Jährigen von 14 bis 16 Uhr. Nach einer kurzen Führung können die Kinder sich künstlerisch ausleben auf Basis des Mal- und Wimmelbuches von Dr. Heerten „Mit Hein, Jan und Pit im U-Boot Traumfänger auf großer Fahrt von Wilhelmshaven über die ostfriesische Küste nach Helgoland“. Sie gestalten die Malbuchseiten farbig und weitere Abenteuer. Oder sie erfinden eigene Geschichten und stellen sie kreativ dar. Jedes Kind bekommt das Mal- und Wimmelbuch in gedruckter Version geschenkt.

Küstenmuseum Wilhelmshaven Malen und Zeichnen mit dem Autor

Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.