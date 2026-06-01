Malwoche im Bürgerpark

× Erweitern © Bürgerparkverein Spürnasen, Tiere im Bürgerpark

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren experimentieren in der freien Natur mit Farben und Formen, sowie mit Pinsel, Schwamm und Naturmaterialien. Sie entdecken Motive im Park und bringen sie auf Papier.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 6. bis 10.7. kostet 75 Euro, die Anmeldung erfolgt bei Wiebke Seedorff per E-Mail.