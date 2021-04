Die Mettmannerin Diana Schalthöfer zeigt Kindern von 5 bis 12 Jahren in ihrem wöchentlichen Online-Kurs Schritt für Schritt den Weg zum fertigen Motiv. Über Zoom malt sie mit den Kids zum Beispiel Tiermotive, die für Mädchen und Jungs gleichermaßen gut passen. Verwendet wird das Material, was die Kinder in der Regel zu Hause haben. Während des Malens können sie jederzeit mit der Kunsttherapeutin sprechen.

Der Kurs beinhaltet 5 Malstunden, die an 5 aufeinander folgenden Dienstagen bis zum 29. Juni stattfinden.

Eine Teilnahme kostet ab 28 Euro nach Anmeldung per E-Mail.

Alternativ zu den Zoom-Kursen kann ein Paket mit Malvideos gebucht werden.