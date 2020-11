Die Mettmannerin Diana Schalthöfer zeigt Kindern von 5 bis 12 Jahren in ihrem wöchentlichen Online-Kurs Schritt für Schritt den Weg zum fertigen Motiv. Über Zoom malt sie mit den Kids zum Beispiel Tiermotive, die für Mädchen und Jungs gleichermaßen gut passen. Verwendet wird das Material, was die Kinder in der Regel zu Hause haben. Während des Malens könne sie jederzeit mit der Kunsttherapeutin sprechen.

Die Malstunden finden an 5, 10 oder 15 aufeinander folgenden Wochen statt, aber nicht während der Ferien beziehungsweise an Feiertagen. Die Teilnahmekosten für 5 Malstunden betragen 28 Euro, 10 Malstunden 49 Euro und 15 Malstunden 70,50 Euro.

Eine Teilnahme ist nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail möglich.

Über Diana Schalthöfer: Seit ihrer Kindheit war Malen ihr liebstes Hobby und aus diesem Grund absolvierte sie 2010 eine zweijährige systematische Aus- und Weiterbildung im Zeichnen und Malen in Düsseldorf. 2013 beschloss sie ihr Hobby zum Beruf zu machen und schloss zwei Fortbildungen in dem kunsttherapeutischen Konzept des “Begleiteten Malens” nach Bettina Egger für Kinder mit Erfolg ab. Als Leiterin einer Arbeitsgemeinschaft in der Grundschule in Hilden entdeckte sie, dass sie die Arbeit mit Kindern erfüllt. Daraufhin rief sie Malzauber ins Leben, "um auch in Mettmann einen Malort zu schaffen und Kindern hier die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entdecken, frei von Bewertungen. Hier können Kinder einfach sein."