Endlich mal wieder richtig feiern wie früher - nur früher! In anderen Städten ist die Party schon erfolgreich angekommen, jetzt ist Premiere in Bremen: Hier sind vor allem Mütter willkommen, aber auch Frauen ohne Kinder und Großmütter - und sogar Papas dürfen mitkommen. Geboten bekommen sie 180 Minuten Tanzen zur After-Care Uhrzeit.

Aber vor allem den Mamas soll ermöglicht werden, was früher ganz normal war: mal wieder so richtig abfeiern! Deswegen wird von 20 bis 23 Uhr mit leckeren Drinks, lauter Musik und in echter Club-Atmosphäre getanzt.

Nach 23 Uhr feiert das Aladin dann die "Große 90er & 2000er Party". Wer die Nacht durchfeiern möchte, ist herzlich eingeladen dazubleiben.

Der Einlass startet zwischen 19 und 19:30 Uhr.

Eine Abendkasse kann nicht garantiert werden, da es nur ein limitiertes Ticketkontigent für die "Mama geht tanzen"-Party gibt. Der Eintritt ist vorrangig mit Online-Ticket möglich, erhältlich für 10 Euro über die Veranstaltungswebseite.