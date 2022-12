× Erweitern © Wild Bunch Germany Mama Muh und die große weite Welt

Auf ihrem Bauernhof bekommen Mama Muh und ihre beste Freundin, die Krähe Krah, Besuch von einer Störchin. Die erzählt von ihren vielen Abenteuern, da sie als Zugvogel kein richtiges Zuhause hat und schon viel um die Welt gereist ist. Mama Muh ist begeistert von den Geschichten der Störchin. Sie stellt sich vor, auch so viel zu erleben und neue Orte zu entdecken.

Krah hingegen ist skeptisch. Ausgerechnet in ihrem Nest versucht die Störchin nun sesshaft zu werden. Außerdem drängt sie sich zwischen ihr und Mama Muh, was Krah überhaupt nicht gefällt. So versucht sie ihre beste Freundin davon zu überzeugen, dass sie all die Abenteuer ebenso auf dem eigenen Hof erleben kann.

Die Grundlage bilden die Kinderbücher der Autorin Jujja Wieslander und dem Illustrator Sven Nordqvist, der ebenfalls hinter der berühmten Kinderbuchreihe „Pettersson und Findus“ steckt.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und Erwachsene 6 Euro.

S 2021, Regie: Christian Ryltenius, Animation, 65 Min., empfohlen ab 5 Jahren