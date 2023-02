Manege frei, der Zirkus kommt!

× Erweitern © Stefan Kranz Clown Kerstin

Für Zirkusatmosphäre beim Familienkonzert mit den Bremer Philharmonikern sorgt Clown Kerstin am Sonntag - und natürlich viel Musik!

Zirkus ohne Musik geht ja schließlich gar nicht, oder?! Musik lässt die besondere Stimmung rund um die Manege entstehen, das aufgeregte Prickeln im Publikum und das berauschende Gefühl, etwas Einzigartiges zu erleben. Wer schon mal im Zirkus war, kennt das Gefühl, wenn ein Trommelwirbel sensationelle Kunststücke ankündigt – Gänsehaut pur!

Die Bremer Philharmoniker greifen diese spannende Zirkusatmosphäre auf und jonglieren mit Tönen, Klängen und Rhythmen. Effektvolle Instrumentalmusik, Tonakrobatik und jede Menge klingende Späße – bei diesem Konzert präsentieren sich die Musiker:innen echt zirkusreif!

Kerstin Klarholz schlüpft in die Rolle eines unternehmungslustigen Clowns, der durch das Konzert führt. Unter dem Dirigat von Killian Farell Musik aus der Feder von Dmitrij Borissowitsch Kabalewskij, Johannes Brahms und Gustav Peter, natürlich auch zum Mitsingen und Tanzen! Also Luft anhalten, Spot an und Manege frei!

Die Tickets kosten für Kinder 6, für Erwachsene 10 Euro.