Reisen nach Spanien, geheimnisvolle Hunde, herbstliche Expeditionen in den Wald, über die Weltmeere oder in die fantastische Farbwelt der Expressionistischen Malerei - die Herbstferienkurse der Kunsthalle bieten eine an Themen und Anregungen für eigene Kunstwerke. Inspiriert von den Werken in den aktuellen Ausstellungen „Manet und Astruc. Künstlerfreunde“ und „Remix“ kreieren Mädchen und Jungen ab 6 Jahren Tuschezeichnungen, wenden farbige Drucktechniken an oder malen auf Leinwand.

Der Kurs läuft täglich vom 26. bis zum 29. Oktober und kostet 80 Euro (Geschwisterkinder 70 Euro) nach Anmeldung unter kunsthalle-bremen.de/kalender.