Mangafiguren entwickeln

Über Zoom lernen Mangafans von 9 bis 14 Jahren Schritt für Schritt die Proportionen von Mangafiguren zu erfassen und diese zeichnerisch zu gestalten, egal ob statisch oder in Bewegung. Am Ende des Workshops erschaffen die Teilnehmer:innen ihrer individuelle Mangafigur, die sie nach ihrem Geschmack kleiden.

Die Teilnahme am zweitägigen Online-Workshop des Heidelberger Kulturfensters kostet 18 Euro und findet am Donnerstag von 10 bis 12:30 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr statt. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Link, mit dem sie sich zum Workshop zuschalten können.