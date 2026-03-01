× Erweitern © Bremer Karneval Manifest für Kultur und Lebensfreude

Der Bremer Karneval findet seit diesem Jahr nicht mehr statt, aber viele seiner Protagonist:innen könnt ihr bei dieser bunten Demo nicht nur wiedersehen, sondern auch begleiten!

Der musikalische Demonstrationszug startet am Ulrichsplatz, von wo aus Künstler:innen, Musiker:innen, Chöre und kreative Köpfe gemeinsam durch die Straßen ziehen und die ganze Stadt in Bewegung bringen. Über den Goetheplatz führt der Zug zu einer Zwischenkundgebung, bis er gegen 16 Uhr auf dem Marktplatz vor der Bürgerschaft endet – mit der symbolischen Übergabe des gemeinsamen Manifests.

Hier ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht! Familien, Kinder, Jugendliche und alle Kulturfreund:innen können aktiv dabei sein: Trommeln, bunte Kostüme, Masken oder einfach gute Laune mitbringen. Musik, Gesang, Performance – es gibt für jede Altersgruppe etwas zu entdecken. Es geht nicht nur um ein Statement, sondern um echte Lebensfreude: Kultur verbindet, öffnet neue Perspektiven und macht sichtbar, wie vielfältig Bremen ist.

Die Demonstration ist offen für alle: Wer selbst künstlerisch aktiv werden möchte, sich im Planungskomitee einbringen will oder beim Ablauf helfen möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten, das lebendige Fest der Stadtgesellschaft mitzugestalten.

Infos & Mitmachen: presse@bremer-karneval.de | www.bremer-karneval.de