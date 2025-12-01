Marienkäfer und Zauberprinz

Wie bewegt sich ein Marienkäfer? Was macht ein Zauberprinz? Groß und Klein spielen gemeinsam und bewegen sich durch spannende Geschichten. Bilderbücher wecken Fantasie und Freude. Auch Musik ist dabei!

Die Gruppe für 3- bis 5-Jährige und ihre Eltern trifft sich donnerstags außerhalb der Schulferien.

Die Teilnahme kostet 10 Euro oder 20 Euro für 8 Termine (nach Selbsteinschätzung), mit Bremen Pass 5 Euro. Anmeldungen sind wahlweise telefonisch oder E-Mail möglich.