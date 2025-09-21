Maritimer Flohmarkt

bis

Schlachte 28195 Bremen

Zum Abschluss der Maritimen Woche lädt der erste maritime Flohmarkt an der oberen Schlachte-Promenade zwischen Bürgermeister-Smidt-Brücke und Jugendherberge Bremen zum Stöbern ein. 

Rund 20 Aussteller präsentieren Schönes und Nützliches von Bootszubehör wie Navigationsinstrumente und Propeller über maritime Dekoration, Schmuck, Kunsthandwerk mit maritimem Bezug und Schiffsmodelle bis hin zu Taucherausrüstung und maritimen Trödel. 

Für Unterhaltung sorgt ein Rahmenprogramm mit Glaskugel- und Jonglage-Performance, Basteln und Upcycling mit maritimen Fundsachen, Kinderschminken sowie Auftritte der Walking Band

Das Programm

  • 10 - 14 Uhr: Chris Ipanaque, Glaskugelperformance
  • 10 - 17 Uhr: Kinderschminken
  • 12 - 17 Uhr: Dagmar Steinmetz, Basteln und Upcycling mit maritimen Fundsachen
  • 13 - 17 Uhr: Die Walking Band

Info

