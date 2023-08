Maritimes Festwochenende

× Erweitern © CityInitiative Martime Woche, Festwochenende

Feiern, Kieken, Forschen: Im Rahmen der Maritimen Woche gibt es von Freitag bis Sonntag an der Schlachte für die ganze Familie viel Programm rund ums Wasser zu entdecken. Die beliebte Forschungsmeile, Open Ships, Livemusik, Bühnenshows, und nicht zuletzt die Lichterfahrt mit Feuerwerk und der abschließende DrachenbootCup versprechen viel Spaß und dazu Wissen, Genuss und gute Laune.

Das Vergnügen startet am Freitag mit der Ankunft der Skipper, Livemusik und Leckereien. Am Samstag und Sonntag können Besucher:innen sich auf die Forschungs- und Infomeile an der unteren Schlachte freuen, Open Ships besuchen und Wassersportvorführungen auf der Weser bestaunen.

statt, bei dem Freestyler Kunststücke auf dem BMX-Rad vorführen und abschließend in der Weser landen. Am Sonntag ab 15 Uhr präsentiert sich Bremens Motorbootvielfalt mit rund 80 Sportbooten bei der kleinen Schiffsparade.

Einen eindrucksvollen und genussvollen Ausklang des Samstagabends bietet die Lichterfahrt über die Weser mit anschließendem Feuerwerk am Schlachte Ufer. Als besonderes Highlight findet dieses Jahr in Kooperation mit 'Platt Land Fluss' auch das Grote Gruppengrölen statt.

Kommt und singt alle mit,

freut sich Steffen von Rotenhan, Projektleiter der Maritimen Woche.