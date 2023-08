× Erweitern © science2public Mars findet Stadt MARS-Installation in der Moritzkirche in Halle

Der britische Installationskünstler Luke Jerram schafft imposante Skulpturen, große Installationen und beeindruckende Live-Kunstprojekte. Er hat schon die Erde und den Mond als Nachbildungen geschaffen. Diese tourten in den letzten Jahren bereits durch ganz Europa, mit einigen Stopps auch in Deutschland, wo sie meist in den hohen Altarräumen von Kirchen ausgestellt wurden.

Sein neuestes Werk, der „Mars“, ist eine von innen beleuchtete Kugel mit einem Durchmesser von sieben Metern (!), auf die NASA-Fotografien der Marsoberfläche im Verhältnis 1:1.000.000 detailgetreu aufgedruckt sind.

Seine beeindruckende Wirkung übt das Kunstwerk in der Vierung der Stephanikirche aus: Auf magische Weise verändert es den Raum und wirkt unmittelbar auf die Betrachter:innen. Scheinbar schwerelos schwebt der Rote Planet in fast greifbarer Höhe und lässt sein Publikum innehalten und staunen.

Im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2023 ist die Installation in Kooperation mit dem Haus der Wissenschaft vom 23. August bis zum 15. September in Bremen zu Gast. Begleitet wird sie von einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm mit wissenschaftlichen Vorträgen, Konzerten und Workshops für Schüler:innen.

Der Eintritt ist frei.