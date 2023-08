Mars-Picknick

© Silke Krause/BTZ Kulturkirche St. Stephani

Andreas Vogel vom Olbers-Planetarium erklärt im Rahmen der Installation Mars findet Stadt, warum die Sonne so wichtig für eine Marsmission ist.

Bei voraussichtlich schönem Wetter findet auf der Wiese vor der Kulturkirche St. Stephani ein besonderes Picknick statt. Aber nicht nur für die Gäste ist das Wetter von Interesse. Im Weltraum kann es nämlich recht stürmisch werden, was sehr gefährlich für Astronauten ist. In seinem Beitrag erklärt der Referent, was man alles bei einer Reise zum Mars berücksichtigen muss und warum die Sonne so wichtig für eine Marsmission ist.

Picknickdecken liegen bereit. Besucher:innen werden gebeten, sich etwas für das leibliche Wohl mitzubringen.