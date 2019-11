Am 11. November feiert die katholische Kirche das Fest des Heiligen Martin. Zu diesem Anlass veranstalten viele katholische Kirchengemeinden in Bremen Martinsumzügen und Martinsspiele. Alle Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mit ihren Laternen mitzufeiern.

Die Kirchengemeinde St. Raphael feiert zusammen mit der Kindertagesstätte St. Hedwig in der Pfarrkirche St. Hedwig. Dabei gestalten Erstkommunionkinder aus St. Hedwig und St. Thomas sowie weitere Kinder aus der zweiten Klasse das Martinsspiel. Die Kinder aus der Kindertagesstätte sind an der musikalischen Gestaltung beteiligt. Um 16:30 Uhr beginnt die Feier in der Kirche, anschließend findet der Martinsumzug mit Laternen und musikalischer Begleitung um den Vahrer See statt. Nach dem Laternenlauf kommen alle auf dem Kirchvorplatz zu einem Lagerfeuer, Getränken und Fladenbrot zusammen.

Um das Martinsfest herum haben sich viele Bräuche entwickelt: Kinder mit Laternen bilden einen Martinszug, es gibt eine Martinsgans, Gebäck und Wein und hin und wieder wird auch heute noch ein Martinsfeuer entzündet.