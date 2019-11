Am 11. November feiert die katholische Kirche das Fest des Heiligen Martin. Zu diesem Anlass veranstalten viele katholische Kirchengemeinden in Bremen Martinsumzügen und Martinsspiele. Alle Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mit ihren Laternen mitzufeiern.

In St. Thomas in Blockdiek beginnt die Feier in der Kirche, bevor der Umzug mit Laternen startet. Zum Abschluss gibt es ein Lagerfeuer, Kinderpunsch und Weckmänner.

Um das Martinsfest herum haben sich viele Bräuche entwickelt: Kinder mit Laternen bilden einen Martinszug, es gibt eine Martinsgans, Gebäck und Wein und hin und wieder wird auch heute noch ein Martinsfeuer entzündet.