Am 11. November feiert die katholische Kirche das Fest des Heiligen Martin. Zu diesem Anlass veranstalten viele katholische Kirchengemeinden in Bremen Martinsumzügen und Martinsspiele. Alle Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, mit ihren Laternen mitzufeiern.

In St. Ursula beginnt die ökumenische Martinsfeier mit einem Wortgottesdienst in der Kirche, anschließend findet der Laternenumzug mit Blechbläsern zum Gemeindehaus von Unser Lieben Frauen in der H.-H. Meier-Allee 40A statt, wo der Abend mit einer kleinen Stärkung ausklingt.

Um das Martinsfest herum haben sich viele Bräuche entwickelt: Kinder mit Laternen bilden einen Martinszug, es gibt eine Martinsgans, Gebäck und Wein und hin und wieder wird auch heute noch ein Martinsfeuer entzündet.