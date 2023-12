× Erweitern © Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, GOAG Productions, Rijafilms, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles Marys magische Reise

Marys Oma ist für sie die Beste. Zu Hause geben ihre großen Brüder, Fußball und Fertiggerichte den Ton an. Mit ihrer Großmutter Emer verbindet Mary die Liebe zum Selbstgekochten und die Freude am Aus-der-Reihe-Tanzen. Doch die glücklichen Tage in Omas Küche neigen sich dem Ende zu. Als Mary traurig durch den Wald läuft, nachdem Oma ins Krankenhaus eingeliefert wurde, taucht plötzlich die mysteriöse Tansey auf. Gekleidet wie aus einem vergangenen Jahrhundert, scheint sie alles über Mary und ihre Familie zu wissen. Schnell stellt sich heraus, dass Tansey der Geist von Emers Mutter ist. Sie ist gekommen, um ein altes Missverständnis in der Familie aufzuklären. So entführt Mary zusammen mit Mama Scarlett und Tansey ihre Oma aus dem Krankenhaus und zu viert begeben sich auf eine Reise in die Vergangenheit.

Animation, LUX/I/IRL/UK/EST/LETT/D 2023, Regie: Enzo d’Alò, 88 Min., empfohlen ab 8 Jahren