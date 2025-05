Expand © KA2OH Maß aller Dinge. Ein Tauchgang

In einer Welt voller Erwartungen an das, was „Menschsein“ bedeutet, versucht die Hauptfigur Mina zu verstehen, wer oder was sie sein soll. Doch wer bestimmt das eigentlich?

Im Tanztheater für Menschen ab 15 Jahren verhandeln vier Tänzer:innen aus vier Nationen die Frage, was Menschsein bedeutet und wer eigentlich darüber bestimmt: die eigene Herkunft, das Verhalten, die Mitmenschen?

Die Forschungsreise für die Tänzer:innen des Theaterkollektivs KA2OH und das Publikum feiert im Juni 2025 Premiere.

Der Eintritt kostet solidarische 5, 10 oder 15 Euro.