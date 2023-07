Maschseefest mit Piraten

× Erweitern © ÜSTRA Die Maschseepiraten beim Maschseefest

Für schöne Ferienerlebnisse muss man nicht in den Flieger steigen: Zwischen dem 26. Juli und dem 13. August reicht schon die rund einstündige Fahrt nach Hannover! Das bringt das jährliche Festival an den Uferpromenaden des Maschsees maritimes Flair mitten in die Stadt. Dafür sorgen nicht nur internationale Köstlichkeiten, musikalische Highlights und sportliche Aktionen - die Kids freuen sich besonders auf die Kinderwiese und nicht zuletzt auf die Maschseepiraten!

Kinderprogramm auf der Kinderwiese

Wer gerne bastelt, klettert, spielt, hüpft und tobt, wird auf der Wiese zwischen der Seufzerallee und dem Karl-Thiele-Weg an jedem Nachmittag von 14 bis 19 Uhr rundum glücklich gemacht. Alle Spiel-, Kreativ, Bewegungs- und Mitmachangebote auf der Kinderwiese sind kostenlos! Highlights sind unter anderem die Nintendo Sommer Tour am Wochenende vom 28. bis 30.7. mit Mario Kart und Switch Sports, der beliebten Zone 30 Spielstraße, einer Megamemowand und den Smoby Parcours. Montags und dienstags toben sich die Kinder in der Wunder-BAR handwerklich aus und es geht beim Action-Painting bunt zur Sache. Mittwochs sind kleine Leseratten zum Bilderbuchkino eingeladen. Am Wochenende vom 4. bis 6.8. besuchen die Saubermänner Hannover die Kinderwiese mit Hüpfburg, Kehrmaschine und Winterfahrzeug zum Einsteigen und der Weltrekordhalter im Beatboxen sorgt für Unterhaltung. Am letzten Wochendene wird schließlich bei Livekonzerten, Mitmach-Tänzen, Zaubershow, Selbstbehauptungsübungen und vielem mehr gefeiert.

Schiff ahoi mit den Maschseepiraten

Absolutes Highlight für Ferienkinder sind in jedem Jahr die Piraten, die donnerstags und dienstags in See stechen: Käpt'n Zopf, Schiffsjunge Mathjes und der blinden Passagier Clown Fidolo hecken jede Menge Piratenquatsch aus, knacken ozeanische Rätsel und spinnen allerhand Seemannsgarn. Zusammen mit Papagei Bounty, den Piratenjennies und Steuermann Achim cruisen sie mit ihrem Schiff voller Kinder über den See, singen schräge Piratenlieder und finden - mit etwas Glück- sogar den Schlüssel zur Schatzkiste. An dem musikalischen Seetheater für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren werden auch Eltern und Großeltern viel Spaß haben.

Abfahrtszeiten: 27.7., 1.8., 3.8., 8.8., 10.8. jeweils 14, 15 & 16 Uhr, Nordufer, Anleger Stadion Nähe Hotel, Fahrtkosten: 5 Euro pro Kind und 7 Euro pro Erwachsener. Eventuelle Restkarten ab 13.30 Uhr direkt am Anleger Stadion.

Das komplette Programm steht hier: www.maschseefest.de