Andi Steil Matti, Momme und die Zauberbohnen

Die beiden Mompse-Brüder Matti und Momme leben auf einer Insel ziemlich weit weg irgendwo im Meer. Während Matti von Abenteuern in fremden Ländern träumt, ist Momme ein bisschen ängstlich und zu Hause am glücklichsten. Deshalb macht sich Matti eines Tages allein auf eine Reise in den fernen Urwald.

Andi Steil liest das spannende Abenteuer zweier ungleicher Brüder aus der Feder von Paul Maar und präsentiert dazu – untermalt mit viel Live-Musik – die originellen und farbenprächtigen Illustrationen von Christiane Hansen.

Für KIBUM-Fans ab 5 Jahren.

