© Paul V. Dominiczak Maulwurf Grabowksi - Mobiles Figurentheater Figurentheater

Der Maulwurf Grabowski lebt auf der großen bunten Wiese eines Bauern am Stadtrand. Doch eines Tages wird sein behagliches und geruhsames Leben gestört. Viele Schwierigkeiten sind zu überwinden, aber ein starker Typ wie Grabowski lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Eine spannende Geschichte über das Leben mit und in der Natur nach dem Kinderbuch von Luis Murschetz.

Birgit Neemann vom Mobilen Figurentheater Bremen spielt für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie im blauen Saal.

Der Eintritt kostet 5 Euro.