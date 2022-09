Maus-Türöffnertag: Spannende Verbindungen

× Erweitern © Friso Gentsch Hasenstollen im MiK Osnabrück

Im MIK gibt es eine ganz besondere Verbindung: den Hasestollen, eine 30 Meter tief unter der Erde gelegene und 300 Meter lange unterirdische Verbindung zwischen den beiden Museumsstandorten. Die Besucher:innen fahren mit einem gläsernen Fahrstuhl hinab und können dann zu Fuß durch den Stollen gehen.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Hasestollen die Verbindung der Zeche Piesberg nach außen, er diente als Fahrstollen: Mit Pferdewagen transportierten die Bergleute die Kohle durch den Stollen zum Zechenbahnhof. Der Stollen war lange Zeit verschüttet und wurde dann zur Expo 2000 mühevoll vom Schlamm befreit und wieder für Besucher*innen zugänglich gemacht. Auch Fledermäuse haben mittlerweile den Stollen für sich entdeckt und halten dort ihren Winterschlaf.

Bei einer Führung erfahren Kinder und Familien, wie die Bergleute früher gelebt und gearbeitet haben und was sie in einem Stollen gemacht haben. Wie echte Bergleute mit Helm und Lampe ausgestattet entdecken die Besucher:innen Spannendes rund um die Geschichte des Steinkohlenbergbaus am Osnabrücker Piesberg.

Eintritt frei mit kostenlosem Online-Ticket: www.mik-osnabrueck.de