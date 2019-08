Türen auf für Selbstverteidigung

Am Maus-Türöffnertag öffnen sich für alle neugierige Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind. So auch im Zentrum der Organisation für effektive Selbstverteidigung (OFES), wo gezeigt wird wie man sich kinderleicht verteidigt und tolle Tricks lernt. Unter anderem haben Kinder von 7 bis 12 die Möglichkeit, die Geheimnisse der Chi-Kraft zu erkunden. Was hat es auf sich mit dieser geheimnisvollen mentalen Kraft? Kann man diese entwickeln und wenn ja, wie?

Anmeldung bitte per Email.

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober ihre Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt.