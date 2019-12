× Erweitern © Movement Studio Mawiba

In den neuen "Mama with Baby"-Kursen sind auch Papas willkommen: Am 9. und 14. Januar starten zwei neue, achtwöchige Kurse.

Bei Mawiba steht Tanz mit sanftem Beckenbodentraining für Schwangere, Mamas (und Papas) mit Babys im Fokus. Spezielle Choreografien sorgen außerdem für eine Verbesserung der Körperhaltung. Spaß an der Bewegung und am Tanzen stehen bei Mawiba an erster Stelle.

Die Teilnahme am Kurs mit 8 Terminen kostet 96 Euro, Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail anmelden.