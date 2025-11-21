× Erweitern © Weltkino Max und die Wilde 7. Die Geisteroma

Seitdem seine Mutter in der Seniorenresidenz Burg Geroldseck arbeitet, hat Max endlich richtig gute Freund:innen. Auf die Rentner:innen von Tisch Nummer 7, bestehend aus der Schauspielerin Vera, dem ehemaligen Fußballtrainer Horst und dem früheren Professor Kilian, kann er sich immer verlassen. Das ist auch gut so, denn in der neuen Klasse konnte Max noch keine Freund:innen finden. Dort wird er gemobbt und zu allem Überfluss auch noch von Sportlehrer Ströhle aus dem Fußballteam ausgeschlossen. Horst möchte helfen und fordert das Fußballteam zum Duell heraus: Max und die Abenteuer lustigen Senior:innen treten gegen die Schulmannschaft an. Als wäre das nicht schon genug, taucht auf der Burg eine mysteriöse Geister-Oma auf.

D 2023, Regie: Winfried Oelsner, mit Lucas Herzog, Uschi Glas, Thomas Thieme, FSK: 6, empfohlen ab 8 Jahren, 94 Min.