Max und die wilde 7

In der Kinderbuchverfilmung schließt der 9-jährige Max Freundschaft mit ein paar Senioren, die ihm dabei helfen, einen Einbrecher zu fassen.

Wovon andere nur träumen können, wird für Max zur Realität: Er zieht mit seiner Mutter in ein echtes Schloss. Doch dieser Umzug ist erstmal alles andere als traumhaft, denn Schloss Geroldseck ist nicht etwa eine coole Ritterburg, sondern mittlerweile ein Altenheim, in dem seine Mutter einen Job als Pflegekraft antritt. Um auch Nachtschichten übernehmen zu können, zieht der neunjährige Max in den Rabenturm.

Auch der Start in der neuen Schule läuft nicht gerade optimal und Max gerät schnell in die Außenseiterrolle. Immerhin kann er, wider Erwarten, im Altersheim Freundschaft schließen. Mit Vera, Horst und Kilian von Tisch Nummer 7 versteht er sich prächtig – und das neue „wilde“ Team bekommt sogleich eine große Aufgabe: Ein Einbrecher treibt im Altenheim sein Unwesen und stiehlt den Bewohner*innen ihre Wertgegenstände. Die wilde 7 nimmt sofort die Ermittlungen auf. Es geht um alles oder nichts, denn Hauptverdächtige ist ausgerechnet Max‘ Mutter. Können sie ihre Unschuld beweisen? (kino.de)

Kinderkrimi, D 2019, Start: 6.8.2020, Regie Winfried Oelsner, mit Jona Eisenblätter, Uschi Glas, Günther Maria Halmer, Thomas Thieme u.a., FSK 0, empf. ab 8 Jahre

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro