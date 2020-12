Max und Mozart

Heute ist in der Sendung "Kakadu" auf Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel für Kinder ab 8 Jahren zu hören.

Zwei Stunden vor der Premiere von "Die Zauberflöte" versteckt sich Max, der einen der drei Knaben spielen soll, in einer Kiste oben im Kostümfundus. Er will nach dem Riesenkrach auf der Generalprobe nicht auftreten. Es liegt an den anderen beiden Knaben. Seit Viola die Rolle des dritten Knaben für den verunglückten Timm übernommen hat, gibt es nur noch Streit, Sticheleien und Verrat. Martin, der den zweiten Knaben verkörpert, ist für Max ein gemeiner Verräter. Dabei waren die beiden vor ein paar Tagen die besten Freunde.