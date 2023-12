Maze Runner

Das Theater-Studio Flying cow aus Estland ist im Rahmen des Jugendtheaterfestivals "Kultur on Tour" zu Gast. Das Stück für Publikum ab 12 Jahren handelt von einer Gruppe von Teenagern mit Gedächtnisverlust, die in einer fernen Zukunft in einem Steinlabyrinth gefangen sind. Ein Teil der Gruppe, "Runner" genannt, kartographiert täglich das Labyrinth, um ein Muster zu finden, das sie zum Ausgang führt.

Der Eintritt kostet 5 Euro.