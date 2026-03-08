MediaLab: Fit für die digitale Welt

× Erweitern © Sportgarten e.V. Mediengruppe Sportgarten

Warum packt uns ein Fünf-Sekunden-Clip auf TikTok sofort? Und mit welchen Tricks arbeiten Netflix-Blockbuster oder Animes? Wer Medien nicht nur konsumieren, sondern verstehen und selbst gestalten will, ist im MediaLab genau richtig. Der Sportgarten bringt in den Sommerferien ein neues, kreatives Programm für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren an den Start.

Vier Tage lang dreht sich im P5 alles um Film, Technik und kritischen Durchblick. Die Teilnehmenden blicken hinter die Kulissen bekannter Serien, analysieren Filmszenen und greifen vor allem selbst zu professioneller Kamera-, Licht- und Tontechnik. Vom Regiestuhl über die Moderation bis zum Schnitt probieren sie sich in allen Rollen aus. Neben dem Videomachen geht es spielerisch um den digitalen Alltag: Wie enttarnt man Fake News? Was bedeutet Datenschutz, wie funktioniert KI und wie bewegt man sich sicher im Netz?

Das Angebot ist ideal für alle, die Lust auf Teamarbeit, eigene Videoprojekte und Auftreten vor der Kamera haben – aktiv, kreativ und absolut praxisnah.

1. Durchgang: 3. bis 6. August 2026

3. bis 6. August 2026 2. Durchgang: 7. bis 10. August 2026

Anmeldung: per E-Mail an kontakt@sportgarten.de