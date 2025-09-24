Medien für (Klein-)Kinder

Digitale Medien sind allgegenwärtig und bieten sowohl Chancen als auch Risiken. Aber was überwiegt im Kindesalter? Im digitalen Elternabend erfahren Eltern von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren Wissenswertes zum richtigen Einstieg in das Thema Medien.

Im Zoom-Vortrag geht es um aktuelle Daten zur Mediennutzung von Kindern: Ab welchem Alter sind Medien sinnvoll? Was sind die Gefahren und wann wird es zu viel? Wie Erwachsene Suchtmechanismen schon bei Kindern unbewusst fördern und wann der Einstieg in die digitalen Medien sinnvoll ist. Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.

Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.