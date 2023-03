Medien sind ein elementarer Bestandteil des Alltags, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.

Das Internet steht rund um die Uhr zur Verfügung, durch den Boom der Smartphones sogar an jedem Ort. Mit diesem kleinen Taschencomputer wird gesurft, Kontakte in sozialen Netzwerken geknüpft und mit Freunden geplaudert. Unterhaltung in Form von Musik, Filme und Games sind in riesigen Mengen verfügbar. Diese Medienwelt macht Eltern häufig ratlos, denn sie wissen zum einen meist nicht so genau, was dort eigentlich vor sich geht. Für mehr Aufklärung und Sicherheit findet ein Elterninfoabend zum Thema „Medienerziehung in einer digitalen Welt“ statt.

Referent: Markus Gerstmann, Medienpädagoge

Kostenfreie Anmeldung und Infos unter medienerziehung.hoop.de