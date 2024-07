meerMINT Herbstcamp

× Erweitern © DSM / Sabine Vielmo Kinder vor Hanse-Kogge

Warum schwimmt ein Schiff? Und wie bewegt es sich vorwärts? Und was passiert, wenn wir die Rumpfform ändern? In der Ferienwoche sind Schulinder ab 10 Jahren der Form der Schiffe auf der Spur, indem sie eigene Schiffsmodelle entwickeln und bauen.

Im Deutschen Schifffahrtsmuseum vertiefen sich die Teilnehmenden in die Welt der Schiffe. In der Phänomenta werden sie dann ihre ganz eigenen Schiffsmodelle entwerfen und bauen, die dann am Abschlusstag getestet werden.

Die Ferienbetreuung findet vom 7. bis 10. Oktober täglich statt, die Teilnahme kostet 20 Euro inkl. Snacks und Getränken, nach Anmeldung per Mail oder Telefon.

P.S: Falls das Geld gerade knapp ist, schreibt eine Mail - dann wird eine Lösung gefunden!