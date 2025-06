meerMINT: Lightpainting

In diesem spannenden Workshop tauchen kreative Kids ab 10 Jahren in die Welt der Lichtmalerei ein. Die Teilnehmer:innen programmieren Lichtsequenzen und testen ihre Wirkung in einem dunklen Raum. Das Ergebnis sind faszinierende Bilder mit spannenden Lichteffekten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro zuzüglich 3,50 Euro Eintritt. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch unter 0471-413081 oder per E-Mail.