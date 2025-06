meerMINT: Roboter

Roboter sind keine Menschen, sondern tun nur das, was ein Mensch in ihr Programm schreibt. Aber wie bringe ich einen Roboter dazu, sich von Punkt A nach Punkt B zu bewegen? Und was muss ich tun, damit er wieder zurückkommt? In diesem spannenden Workshop bauen und programmieren Mädchen und Jungen ab 12 Jahren kleine Roboter, damit sie Linien folgen können.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro zuzüglich 3,50 Euro Eintritt. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch unter 0471-413081 oder per E-Mail.