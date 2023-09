meerMINT Open Lab

Kids zwischen 10 und 16 Jahren können im Rahmen der Code Week entdecken und ausprobieren, was das Digital Impact Lab Gröpelingen alles zu bieten hat. Von 3D-Druck, Lego-Robotik oder Micro:bits, Minecraft bis zu Beamerwalks ist alles dabei.

An den Open Lab Nachmittagen kannst du jede/r entscheiden, was man gerne machen möchte und in neue Dinge reinschnuppern. Das Team unterstützt und zeigt verschiedene Tools und Techniken.

Die Teilnahme ist kostenfrei, ohne Anmeldung.