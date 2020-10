Meet & Code

Der kostenlose Workshop in die Grundlagen des 3D-Drucks findet sowohl digital als Zoom-Meeting statt, als auch in echt im Medienlabor im P5.

Das Fablab kommt zu den Teilnehmerïnnen nach Hause und gibt im Rahmen einer Live-Veranstaltung Einblicke in den 3D-Druck. Dabei kann ein eigenes 3D-Modell entwickelt werden, das auch ausgedruckt werden kann.

Zur Einstimmung gibt es eine virtuelle Führung durch unser Fablab in Bremen, wo 3D-Drucker in Aktion gezeigt werden. Anschließend gibt es eine Einführung in das 3D-Modellierungsprogramm TinkerCAD. Über Zoom werden die Teilnehmenden in der Handhabung des Programms unterstützt.

Nachdem die Grundlagen vermittelt wurden, wird passend zur Jahreszeit ein Halloween Kürbis mit TinkerCAD gestaltet. TinkerCad ermöglicht den Zugriff auf die von den Teilnehmern erstellten Dateien. Ist dieser gegeben, kann das Modell in den folgenden Tagen ausgedruckt und zugesendet werden.

Eingeladen sind Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren, die sich für 3D-Modellierung interessieren. Während des Events wird eine 30 minütige Bildschirmpause angeboten.

Hier geht's zur Anmeldung für den 24. Oktober beziehungsweise den 25. Oktober oder per E-Mail an info@fablab-bremen.org.