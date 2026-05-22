Meet the Artist

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Das Haus Coburg und das Jugendhaus Sachsenstraße haben etwas Besonderes für Jugendliche ab 10 Jahren geplant: Im Sommer stellen 20 junge Künstler:innen im Museum aus, und die Teilnehmer:innen an der Ferienwoche haben die einmalige Möglichkeit, fünf Tage jeweils einen Nachmittag eine Person und ihre Kunst kennenzulernen. Über die Woche arbeiten sie begleitet mit unterschiedlichen Materialien oder Techniken wie Farbe, Ton, gefundenen Objekten und Bewegung.

So lernen sie jeden Tag eine neue Art und Weise kennen, wie Menschen Kunst machen können. Die Künstler:innen haben an der Hochschule für Künste Bremen studiert: Mit ihnen können die Kinder und Jugendlichen ins Gespräch kommen und erfahren, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben und welche Wünsche sie für die Zukunft haben.

Der Kurs findet vom 13. bis 17.7. täglich statt, die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Mail oder Telefon.