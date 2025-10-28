Von Megapixeln und Apfelkernen, Knisterfolien und Moosgeflechten

× Erweitern © Katrin Seithel Von Megapixeln, RÜMI

Mit allen Sinnen entdecken, staunen und gestalten: Im RÜMI (Raum für Überraschung, Medien & Interaktion) Medienatelier für Kinder öffnet sich eine bunte, fantasievolle Welt, in der Natur, Kunst und Digitales auf besondere Weise zusammenfinden. Hier können Kinder von 4 bis 12 Jahren mit Natur- und Recyclingmaterialien experimentieren, analoge und digitale Welten entstehen lassen und Phänomene der Natur erforschen. Kommt vorbei, macht mit – und erfindet eure eigene Welt voller Ideen und Überraschungen!

Der Besuch ist für alle kostenfrei.

Öffnungszeiten:

Ab 28.Oktober 2025 immer dienstags und donnerstags am Vormittag für Kindergruppen (mit Anmeldung über die Internetseite).

Für Familien ohne Anmeldung: Sonntag, 16. November 2025, 07. Dezember 2025 und 25.Januar 2026 von 12 – 16 Uhr