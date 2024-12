Mehr als Honig

Expand © pixabay Honigbiene

Die fleißig Honigbiene versorgt uns nicht nur mit Honig, sondern auch mit einer Vielfalt anderer Produkte. Wir finden sie in Lebensmitteln, in der Medizin und sogar in Kosmetikprodukten. Der Imker Franz Winzinger stellt in einer öffentlichen Führung für Jung und Alt die wichtigsten Bienenprodukte und ihre Vielfalt in Bild, Wort und zum Probieren vor.

Die Teilnahme an der Führung kostet inklusive Eintritt für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 10 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.