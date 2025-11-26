Mehr Frauen! Bremer Künstlerinnen auf Papier

× Erweitern © Kunsthalle Bremen/Der Kunstverein in Bremen Mehr Frauen! Anna Plate, Aufgeschnittene Apfelsine, 1932Aquarell über Bleistift, 22,5 x 27,4 cm

Diese besondere Ausstellung ist nicht nur Kunstgeschichte zum Anschauen – sie ist ein kleines Abenteuer durch das kreative Bremen der vergangenen 120 Jahre. Perfekt für Eltern und Lehrkräfte, die ihren Kids zeigen wollen, wie viel Mut, Talent und Teamgeist in diesen Künstlerinnen steckte.

Mehr Frauen! Gustava Tölken, Die glückliche Erbin, um 1955Schwarze Kreide und Bleistift, aquarelliert, 22,5 x 16 cm

So unterschiedlich kann Kunst aussehen: Die Werke reichen von zarten Bleistiftskizzen bis zu kräftigen Kohlezeichnungen, die eindrucksvoll zeigen: Frauen konnten schon damals Großartiges schaffen – auch wenn ihnen die Welt Steine in den Weg gelegt hat. Bis 1919 waren Kunstakademien für Frauen tatsächlich tabu. Aber die Bremer Künstlerinnen haben das nicht einfach hingenommen – mutig gründeten sie Netzwerke, Verbände und unterstützten sich gegenseitig.

Worpswede, Fischerhude, Dötlingen – viele Bremer Familien waren schon dort spazieren, wandern, Eis essen oder Tiere anschauen. Die Ausstellung zeigt, wie die Künstlerinnen dort lebten, lernten und lehrten. Ob Paula Modersohn-Becker oder die weniger bekannten Weggefährtinnen wie Clara Rilke-Westhoff oder Agnes Sander-Plump: Jede von ihnen bringt eine eigene Geschichte mit.

Die ausgestellten Papierarbeiten sind wie ein Ausflug mit Kunstblick, und vermitteln dabei Grundlagen der Kunst wie Linien, Farben, Schatten – gut erkennbar und gleichzeitig so fein, dass auch Erwachsene staunen.

Zu sehen bis 8. November, Di 10 - 21, Mi - So 10 - 17 Uhr.