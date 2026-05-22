× Erweitern © Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen Mehr Frauen! Paula Modersohn-Becker, Liegender weiblicher Akt mit Säugling in den Armen, 1906, Kohle

Zwischen starken Linien, mutigen Netzwerken und künstlerischer Hartnäckigkeit erzählt die Ausstellung ein Kapitel Kunstgeschichte, das viel zu lange im Schatten stand. „Mehr Frauen! Bremer Künstlerinnen auf Papier“ holt Zeichnerinnen und Malerinnen ins Rampenlicht, die bereits vor über 100 Jahren kreative Wege gingen – obwohl ihnen damals viele Türen verschlossen blieben.

Expand © Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen/Nachlass CatherineWilhelmine Marie Bock Mehr Frauen! Catherine Wilhelmine Marie Bock, Vier Kinder auf einer Brücke, Bleistift, 38,6 x 32 cm

Familien erwartet hier eine spannende Entdeckungsreise durch Ateliers, Künstlerfreundschaften und kreative Frauen-Netzwerke zwischen Bremen, Worpswede und Fischerhude. Neben der berühmten Paula Modersohn-Becker begegnen Besucher:innen auch weniger bekannten Künstlerinnen wie Clara Rilke-Westhoff, Anna Plate oder Olga Bontjes van Beek. Viele ihrer Werke wirken erstaunlich modern: ausdrucksstarke Porträts, farbige Stillleben und feine Zeichnungen, die zeigen, wie selbstbewusst diese Frauen ihren eigenen Stil entwickelten.

Die Ausstellung macht sichtbar, wie Künstlerinnen sich damals gegenseitig unterstützten, eigene Verbände gründeten und Unterricht fernab der klassischen Akademien organisierten. Daraus entstanden kreative Gemeinschaften und Künstlerfamilien.

Mit rund 60 Werken auf Papier lädt die Schau dazu ein, genauer hinzusehen: Wer durfte früher Kunst studieren? Wer wurde übersehen? Und warum entdecken Museen heute viele dieser Künstlerinnen neu?

Zu sehen vom 22. Juli bis 8. November 2026, Di 10 - 21, Mi - So 10 - 17 Uhr. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 12 Euro.