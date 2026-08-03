Mehr Sicherheit im Ehrenamt

Ob im Sportverein, in der Nachbarschaftshilfe oder beim Schulfest: Wenn Eltern, Jugendliche und Ehrenamtliche anpacken, läuft der Laden. Wer sich engagiert, zeigt Haltung. Doch was tun, wenn der Ton rau wird? Wenn aus Diskussionen Pöbeleien werden und man sich plötzlich verunsichert fühlt?

Damit das Engagement nicht an fiesen Sprüchen oder bedrohlichen Situationen scheitert, hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ein starkes Paket geschnürt und lädt kostenfrei zum praxiserprobten Selbstbehauptungskurs ein. Einen Tag lang lernen Engagierte – ob jung oder alt –, wie sie auch in kniffligen Lagen souverän, ruhig und sicher bleiben.

Das Tagesseminar vermittelt Sicherheit für den Alltag und das Ehrenamt. Die Teilnehmenden schärfen ihre Antennen, um brenzlige Situationen frühzeitig zu erkennen, bevor diese überhaupt eskalieren. Zudem lernen sie, wie sie mit klarer Stimme, fester Körpersprache und deeskalierender Kommunikation fiesen Pöbeleien sofort den Wind aus den Segeln nehmen. Für den absoluten Ernstfall stehen einfache, aber extrem wirkungsvolle Befreiungs- und Schutztechniken auf dem Programm, die im Gedächtnis bleiben und echten Schutz bieten.

Das Beste daran: Das Training ist für alle Teilnehmenden komplett kostenlos – inklusive Verpflegung vor Ort.

Der genaue Veranstaltungsort wird nach der Registrierung mitgeteilt, auf dem Buchungsportal der DSEE.