ZDF / Vision Distribution S.p.A. Mein Bruder, der Superheld

Der fünfjährige Jack hat sich schon immer einen kleinen Bruder gewünscht. Als Gio geboren wird, erzählen ihm seine Eltern, dass sein Bruder ein besonderes Kind sei: Er hat das Down-Syndrom. In Jacks kindlicher Fantasie wird Gio dadurch zum Superhelden mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Doch als Jack ins Teenageralter kommt, erkennt er, dass sein Bruder kein Superheld ist. Er wird ihm zunehmend peinlich, was darin gipfelt, dass er seine Verwandtschaft zu ihm verschweigt und sogar Gios YouTube-Kanal boykottiert, der die Beiden als Geschwister zeigt. Jack verstrickt sich in einen Strudel von Lügen. Als die Wahrheit ans Licht kommt, verliert er das Vertrauen seiner Familie und Freund:innen. Nur Gio hält unvermindert zu ihm – dessen sonniges Gemüt kann nichts erschüttern, und er ist der erste, der Jack seine aufrichtige Entschuldigung abnimmt.

Die Coming-of-Age-Geschichte basiert auf einem biografischen Besteller-Roman von Giacomo Mazzariol. Der italienische Film wurde 2020 mit dem Young Audience Award der European Film Academy ausgezeichnet.

I/E 2019, Regie: Stefano Cipani, mit: Francesco Gheghi (Jack), Lorenzo Sisto (Gio), 100 Min.